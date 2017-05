En cas d'élection, les deux candidats à la présidentielle française, la candidate du Front national Marine Le Pen et l'ex-ministre de l'économie et candidat d'En marche! Emmanuel Macron comptent fêter l la victoire dans des endroits historiques: dans l'ancien pavillon de chasse de Napoléon III et à l'esplanade du Louvre, ancienne résidence royale respectivement.

Emmanuel Macron a arrêté son choix sur l'esplanade du Louvre parce que la Mairie de Paris n'avait pas donné au candidat d'En Marche! l'autorisation de tenir au Champ-de-Mars sa soirée électorale de second tour de la présidentielle, car «le Champ-de-Mars doit être visité le week-end suivant par les membres de la commission d'évaluation du CIO», en repérage dans le cadre de la candidature de Paris pour les jeux Olympiques de 2024, des festivités pouvant détériorer les pelouses.

© Sputnik. Irina Kalachnikova Présidentielle: un second tour sous haute surveillance

A son tour, indépendamment des résultats de la présidentielle, Marine Le Pen rassemblera ses partisans au Chalet du lac de Saint-Mandé, ancien pavillon de chasse de Napoléon III, situé en plein cœur du bois de Vincennes.

L'administration du pavillon, où sont organisés des dîners dansants, a précisé sur son site qu'elle ne partageait pas les idées du Front national.

Selon l'administration, au cours de la campagne électorale, le pavillon a été loué cinq fois par Emmanuel Macron, deux fois par le candidat du parti Les Républicains François Fillon ainsi que par d'autres hommes politiques.

