Présidentielle: action des Femen à Hénin-Beaumont

Les activistes du mouvement féministe Femen ont déployé dimanche matin à Hénin-Beaumont une énorme banderole près du bureau de vote où doit voter Marine Le Pen pour protester contre cette dernière, annoncent les médias français.

Déployée sur l'échafaudage d'une église à Hénin-Beaumont, l'énorme banderole indiquait: « Marine au pouvoir, Marianne au désespoir ».

C'est maintenant! #FEMEN ont déployé une bannière près du bureau de vote de #MarineLePen, pour continuer à faire barrage au #FN! pic.twitter.com/1nogCLXdGm — inna shevchenko (@femeninna) 7 mai 2017

​Munies de fumigènes, tenant des drapeaux français, et slogan "Femen pas FN" inscrit sur leur torse nu, au moins cinq jeunes femmes ont participé à cette protestation. Plusieurs d'entre elles ont été interpellées par la police.

Ce n'est pas pour la première fois que les Femen s'attaquent à Marine Le Pen.

