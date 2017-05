Trois hommes soupçonnés de préparer un attentat recherchés en France

© Fotolia/ Dominik Herz La police US tue un ado qui tenait un pistolet à air comprimé

« Hier, 6 mai, la police française a diffusé des avis de recherche sur trois personnes soupçonnées d'avoir préparé des actes de terrorisme sur le sol français », a confié à Sputnik une source au sein des Forces de l'ordre.

La source a également indiqué que les avis de recherche avaient été publiés entre autres sur les réseaux sociaux.

« Toute la France est au courant », a souligné la représentante de la police.

À l'en croire, il s'agit en l'occurrence de deux citoyens belges, Bilal al-Marchohi et Tarik Jadaoun, et d'un citoyen afghan, Zabiullah Sarwari.

🔴TERRORISME ALERTE NATIONALE

Attentat imminent selon les services de police et contre-terrorisme.

3 hommes recherchés. pic.twitter.com/ibF4XS6f0l — Jean-Paul Louis Ney (@jpney) 6 мая 2017 г.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 en métropole pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

Sur près de 47,5 millions d'électeurs appelés aux urnes, plusieurs centaines de milliers de personnes résidant outre-mer ou à l'étranger ont commencé à voter samedi.

