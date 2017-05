Un homme abattu de 11 balles près d’un Burger King dans les Yvelines

© Fotolia/ Dominik Herz La police US tue un ado qui tenait un pistolet à air comprimé

Un homme de 37 ans, connu pour des affaires de stupéfiants, a été abattu samedi soir sur le parking d'un fast-food de Plaisir (Yvelines) de onze balles tirées dans le corps, au niveau du cou, de la poitrine et de l'abdomen avec un fusil d'assaut, a-t-on appris dimanche de source policière.

Peu avant le meurtre, plusieurs personnes ont appelé la police nationale en raison d'une dispute entre deux hommes.

« C'est vraisemblablement un règlement de comptes », a dit la source, confirmant une information du journal Le Parisien.

Il était un peu plus de 21h00 lorsque l'homme, un trentenaire résidant à Trappes, a été tué. La victime était dans sa voiture lorsqu'une personne s'est placée face à l'automobile et a ouvert le feu, avant de prendre la fuite.

© AFP 2017 Thomas Samson Trois hommes soupçonnés de préparer un attentat recherchés en France

« Plus d'une dizaine d'impacts de balles » ont été relevés sur le pare-brise, a rapporté la source policière. Le calibre utilisé est « du 5,56 », une munition de fusil d'assaut « souvent utilisée par les voyous », a-t-elle précisé.

Il est à noter que les secours ont pris en charge la victime, alors toujours vivante, et tenté de la maintenir en vie, toutefois la violence des faits ne lui a laissé aucune chance.

La victime était connue des services de police pour des affaires de stupéfiants. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »