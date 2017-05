Côte-d’Or: plusieurs centaines de bulletins Marine Le Pen volés

La veille de l'élection, des bulletins de vote ont été dérobés, sans effraction, au seul bureau de vote de la commune, l'école élémentaire de Ruffey-lès-Echirey. Sur 976 bulletins au nom de Marine Le Pen, il n'en restait plus que 141, indique Le Bien public.

La pile pour Emmanuel Macron est restée intacte.

Nadine Mutin, maire sans étiquette, a pu se réapprovisionner rapidement en bulletins de vote de Marine Le Pen à Dijon.

© AFP 2017 Jeff Pachoud Erreur ou tricherie? Des Français ont reçu des bulletins MLP déchirés

Bien qu'aucune effraction n'ait été constatée dans le bureau de vote, une série de questions concernant cet incident surgit: qui a perpétré cette démarche? Pourquoi a-t-on laissé 140 bulletins et n'a-t-on pas tout emporté?

La gendarmerie est venue faire les constatations d'usage. Les élus ont annoncé qu'ils porteraient plainte dès le lendemain du second tour, une enquête sera ainsi ouverte.

