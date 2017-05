Présidentielle: participation de 65,30% à 17h, en baisse par rapport au 1er tour

Le taux de participation à 17h du second tour de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen s'élève à 65,30%, en baisse de près de quatre points par rapport au premier tour (69,42%), a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

Election #Presidentielle2017 65,30 %: taux de participation à 17h pour le 2nd tour en 🇫🇷 métropolitaine (71,96 % en 2012 et 75,11 % en 2007) pic.twitter.com/5bx7JqyVZ6 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 7 мая 2017 г.

Lors du second tour de la présidentielle de 2012, le taux de participation en métropole à la même heure était de 71,96%.​

