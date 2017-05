Élection présidentielle: l'abstention finale devrait être un record depuis 1969

Alors que la présidentielle de 2012 a connu un taux d'abstention de 19,65 % au second tour, cette fois les chiffres grimpent : l'abstention devrait atteindre 26 % ce dimanche 7 mai, signale une première estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France. Ces données, indiquées par le ministère de l'Intérieur, sont basées sur les chiffres de participation à 17h00.

En outre, pour Harris Interactive (M6), il s'agirait de 27 % d'abstention, et de 25 % pour Ifop Fiducial (CNews, Sud Radio et Paris Match). Elabe, dans son estimation pour la chaîne BFM TV, fait écho à Ipsos et évoque également le chiffre de 26 %.

Ainsi, l'abstention de cette année devrait atteindre un niveau record, observé seulement au second tour de l'élection de 1969 qui avait opposé le candidat de droite Georges Pompidou au candidat de centre-droit Alain Poher.

De même, l'abstention de ce dimanche s'avère aussi plus élevée que celle enregistrée au premier tour du vote de 2017 (22,23 %).

C'est aussi la première fois depuis 1969 qu'on connaît un taux de participation en baisse entre les deux tours.

Plus tôt, le ministère de l'Intérieur avait annoncé que le taux de participation à 17h00 s'élevait à 65,30 %, en baisse par rapport au second tour de 2012 (71,96 %).

Les Français sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui doit départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h00, et 20h00 dans les grandes villes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».