Témoin à Sputnik: «Dans les trois enveloppes le bulletin Le Pen est déchiré»

Dans un courrier électronique à la rédaction de Sputnik France, Julien Durand, habitant de la commune d'Entrelacs, en Savoie, a fait ce dimanche état du fait que les bulletins de vote Marine Le Pen, reçus par sa famille, étaient déchirés.

« Ce matin nous avons ouvert les enveloppes de propagande électorale. Il s'agit de trois enveloppes. Dans les trois enveloppes, deux bulletins de vote, un bulletin Macron et un bulletin Le Pen. Dans les trois enveloppes le bulletin Le Pen est déchiré », indique-t-il dans son message.

Julien Durand Bulletin MLP

Rappelons que depuis dimanche matin de nombreux internautes ont déjà fait état sur les réseaux sociaux du même fait, appuyant leurs propos par des clichés de bulletins Le Pen déchirés, donc invalides. Julien Durand, lui aussi, a accompagné son mail de photos des bulletins endommagés.

Or, comme le précise M. Durand, qui souligne n'appartenir à aucun parti politique, certaines personnes pourraient utiliser ces bulletins par mégarde. Par conséquent, leurs voix seront perdues.

Mais ce n'est pas la seule conséquence, souligne-t-il. « Mon père retraité a pris cela comme une tentative d'intimidation. Je ne trouve pas cela bien raisonnable, mais en effet à cause de cet élément il n'ira pas voter ».

Et d'ajouter qu'il pensait qu'à cause de ceci un certain nombre de personnes, qui ont l'habitude d'utiliser les bulletins reçus avec la propagande électorale, n'iront pas voter.

Soyez vigilants: des bulletins déchirés ou raturés (et donc nuls) sont envoyés avec les professions de foi! pic.twitter.com/Ivd8fUq0uL — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 3 мая 2017 г.

« Certaines personnes se sentent toujours gênées lorsqu'il s'agit de prendre les bulletins avant de se rendre dans l'isoloir. Les gens pensent que prendre un bulletin ou prendre les deux, traduit leur sensibilité politique par le raisonnement suivant : celui qui vote Macron peut ne prendre que le bulletin Macron, celui qui vote Le Pen prendra presque systématiquement les deux bulletins. Cela peut sembler ridicule, mais je crois que c'est un mécanisme psychologique réel chez de nombreux électeurs modestes », explique-t-il avant d'ajouter qu'au premier tour sa circonscription avait fortement voté.

Erreur ou tricherie? Des Français ont reçu des bulletins MLP déchirés

Les Français sont appelés ce dimanche aux urnes pour élire leur Président. Le second tour du scrutin oppose le candidat d'En Marche ! Emmanuel Macron à la candidate FN Marine Le Pen. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h00, et 20h00 dans les grandes villes.

Un autre lecteur écrit que sa mère qui habite à Allan, dans la Drôme, a également reçu dans l'enveloppe un bulletin Marine Le Pen déchiré sur quatre centimètres en partant de la gauche. Celui pour M. Macron était intact.

« Indépendamment de toute préférence pour l'un ou l'autre candidat, je trouve cela scandaleux, car même si des bulletins sont encore disponibles au point de vote, il s'agit clairement d'une campagne de démoralisation ou d'intimidation subtile menée dans tout le pays jusque dans les foyers. On est très loin de ce que devrait être une démocratie », précise-t-il.

