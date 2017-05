Un assesseur FN sort menotté du bureau de vote à Agen

Dimanche matin, les opérations dans un bureau de vote du quartier de Montanou à Agen ont été perturbées par un assesseur du Front national, signale le journal Sud-Ouest. L'intervention de la police municipale et de la police nationale a eu lieu vers 10h30.

© Sputnik. Irina Kalashnikova Côte-d’Or: plusieurs centaines de bulletins Marine Le Pen volés

D'abord, l'homme a fait du tapage, dénonçant une élection qu'il qualifiait de « truquée ». Selon lui, les bulletins en papier recyclé présentant des points noirs n'étaient pas valables. L'assesseur a ensuite pris des photos de la liste d'émargement, une action qui est interdite.

Les membres du bureau de vote en auraient fait la remarque à cet homme. Cependant, le calme n'étant pas revenu, la police a été appelée. L'assesseur a résisté physiquement aux policiers qui ont dû employer la force pour l'expulser du bureau de vote. Menotté, l'homme a été conduit au poste de police.

Après l'interpellation, l'assesseur a été relâché et convoqué ultérieurement pour éventuellement lui signifier des poursuites judiciaires.

Dans plusieurs communes, des irrégularités ont été constatées dans les courriers envoyés : ainsi, des habitants de l'Allier, de l'Hérault, de la Loire, de la Savoie, des Yvelines, de l'Eure-et-Loir et de l'Ardèche ont reçu des enveloppes électorales comportant des bulletins Marine Le Pen déchirés.

