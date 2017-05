Macron élu Président avec 65,5% des voix contre 34,5% pour Le Pen

Le candidat d'En Marche!, Emmanuel Macron a été élu dimanche 8e Président de Ve République avec 65,5% des voix face à Marine Le Pen (34,5%), selon les estimations de l'institut de sondage Ifop.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur, d'Elabe et de BFM TV le donnent aussi gagnant.

Les Français avaient été appelés à voter ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron, 39 ans, et Marine Le Pen, 48 ans. Les bureaux de vote ont été ouverts jusqu'à 19h00, et 20h00 dans les grandes villes.

