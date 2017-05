Macron élu Président à 65,9%, selon les estimations d'Elabe

Le leader d’En Marche!, 39 ans, remporte le second tour de la présidentielle selon les données préliminaires d’Elabe. Les chiffres du ministère de l’Intérieur et de BFM TV le donnent aussi gagnant.

Ce dimanche, les Français avaient été appelés aux urnes pour élire leur Président. À l’issue du premier tour, les candidats d’En Marche et du FN se sont affrontés au second tour.

