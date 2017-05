Macron recueille 59,93% des votes au second tour (Intérieur)

Emmanuel Macron a été élu à la tête de l'État avec 59,93% des votes au second tour de la présidentielle, indique le ministère de l'Intérieur après décompte de près de 20% des bulletins (sept millions de voix).

Toujours selon le ministère, sa rivale Marine Le Pen mène la course dans sept départements du nord de la France, dont le Pas-de-Calais, la Somme et les Ardennes.

