Sputnik n’est pas bienvenu au QG de Macron le soir du second tour

Les journalistes de Sputnik ne sont pas les bienvenus au quartier général d`Emmanuel Macron, le candidat d`En marche!, le soir du second tour de la présidentielle. Comment expliquer autrement l`absence d`accréditation pour notre reporter, malgré de nombreuses demandes envoyées?

Par ailleurs, notre journaliste possède une carte de presse délivrée par le ministère français des Affaires étrangères. Cependant cela ne semble pas satisfaire le QG de M. Macron, tandis que sur la vidéo présentée par la correspondante de Sputnik présente sur place, on peut voir les journalistes de SKY NEWS rentrer sans rencontrer aucun souci.

Les équipes de Sputnik, RT et Ruptly refoulées devant le QG de Macron

Et pendant que nos journalistes sont refoulés devant les portes sans avoir reçu aucune explication satisfaisante, BFMTV s`indigne de ne pas avoir eu l`accès au bureau de la candidate du Front national. S`agirait-il de deux poids deux mesures? Non, pas possible!

​De même, les journalistes de trois médias russes RT, Sputnik et Ruptly n`ont pas réussi à obtenir l`accréditation du cabinet de M. Macron le jour du premier tour de la présidentielle.

​Emmanuel Macron entretient des relations difficiles avec les médias russes. Pendant sa campagne électorale, l'équipe du candidat d'En Marche! avait accusé RT et Sputnik de véhiculer de « fausses informations » à propos de M. Macron et de « travailler en symbiose avec des organisations fascistes ou d'extrême droite ».

Sputnik et RT déposeront plainte suite aux accusations portées contre eux par Macron

En guise de réponse, Margarita Simonian, rédactrice en chef de Sputnik et de RT, a déclaré que les médias en question déposeront plainte suite aux accusations portées contre eux par le QG d'Emmanuel Macron.

