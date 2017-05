Le FN, «première force d'opposition à M. Macron» selon Florian Philippot

Le Front national apparaît comme « la première force d'opposition à Monsieur Macron », a déclaré dimanche le vice-président du FN, Florian Philippot, cité par l'AFP suite à la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française devant Marine Le Pen.

Néanmoins, M. Philippot a souhaité « bonne chance » au futur Président pour redresser la France, un pays qui « va mal », a déclaré le responsable sur TF1.

« On a fait une très belle campagne sur le fond, sur les vrais enjeux, et aujourd'hui nous apparaissons comme la première force d'opposition à Monsieur Macron et à son gouvernement et dont je pense que la politique va être très dure pour les Français », a affirmé le numéro deux du Front national.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Marine Le Pen téléphone à Emmanuel Macron pour le féliciter après sa victoire

« C'est quand même le choix de la continuité qui a été fait », avec « un système qui défend une oligarchie, qui défend ses intérêts » et « je ne crois pas que ces intérêts soient ceux du peuple », a-t-il encore estimé, cité par l'AFP.

Le leader du mouvement En Marche! Emmanuel Macron a été élu dimanche, d'après des premiers estimations, Président de la République française. Il a remporté le second tour de l'élection présidentielle française avec 60,19 % des votes, selon les données préliminaires fournies par le ministère de l'Intérieur. Marine Le Pen recueille pour sa part 39,81 % des voix, a fait savoir le ministère.

