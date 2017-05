Foule de manifestants à l'ouest de Paris, les policiers ont recours au gaz lacrymogène

Dimanche soir, à l'heure où toute la France retenait son souffle avant de connaître le nom du nouveau Président, à l'ouest de Paris, dans le 20e arrondissement, un nombre significatif de manifestants est descendu dans les rues afin de protester contre l'élection. Les policiers ont dû avoir recours au gaz lacrymogène après que les manifestants ont commencé à jeter des bouteilles. D'après la correspondante de Sputnik présente sur les lieux, un policier a frappé un garçon et un journaliste.

Une foule de manifestants a commencé à se diriger contre le cordon policier, de forts bruits ont retenti. Les manifestants crient des slogans antifascistes et anticapitalistes.

Le quartier est actuellement bouclé, un grand nombre de policiers sont présents sur les lieux.

La foule de manifestants a été dispersée par la police. Actuellement, environ 200 manifestants, qui sont bloqués dans le quartier de Ménilmontant, chantent. Les policiers ont également encerclé le bar dans le quartier de Ménilmontant. Quelques dizaines de voitures de police y sont actuellement stationnées, les forces de l'ordre sont équipées d'armes tirant des balles en caoutchouc.

Une partie des manifestants qui se sont rassemblés aux environs de 20h00 à Ménilmontant, à l'ouest de Paris, se sont par la suite dirigés vers la place de la République.

