Marine Le Pen: le FN est la première force d’opposition

Dans son discours tenu le soir du second tour de la présidentielle après avoir pris connaissance des premiers résultats du scrutin, Marine Le Pen, candidate du Front national, a affirmé qu'elle était contente du résultat.

« Les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition », a-t-elle ainsi déclaré.

"Les Français ont désigné l’Alliance patriote et républicaine comme la première force d’opposition." #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 mai 2017

​Par ailleurs, commentant ce score historique pour le FN, Mme Le Pen a souligné que maintenant il faudrait se préparer aux législatives.

« Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France. »

"Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France." #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 mai 2017



Dans le même temps, Marine Le Pen a tenu à féliciter Emmanuel Macron, le dirigeant d'En marche qui a remporté la victoire selon les premières données publiées.

« Je le félicite de son élection, et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui souhaite de réussir », a-t-elle affirmé, ajoutant qu'il devra faire face aux immenses défis auxquels la France est confrontée.

"Je le félicite de son élection, et parce que j’ai à cœur l’intérêt supérieur du pays, je lui souhaite de réussir." #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 mai 2017

​

Ce dimanche, les électeurs ont été appelés à voter jusqu'à 19h00, et 20h00 dans les grandes villes, pour le second tour de la présidentielle française opposant le fondateur d'En Marche! Emmanuel Macron et la candidate du Front national Marine Le Pen.

Le taux de participation du second tour à 17h00 s'élevait à 65,30 %, en baisse de près de quatre points par rapport au premier tour (69,42 %), selon les données fournies par le ministère de l'Intérieur. Selon les premiers résultats du ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron remporte le second tour avec 60,19% des votes contre 39,81% de Marine Le Pen.

