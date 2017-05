Dupont-Aignant: Debout la France restera indépendant du FN pour les législatives

Le parti Debout la France restera indépendant du mouvement que Marine Le Pen créera probablement après son échec aux élections présidentielles, a annoncé le président du parti, Nicolas Dupont-Aignan.

© REUTERS/ Pascal Rossignol Marine Le Pen dévoile le nom du Premier ministre si elle est élue

Auparavant, Marine Le Pen avait annoncé son intention de nommer Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre, au cas de victoire. À son tour, Nicolas Dupont-Aignan avait indiqué qu'il « soutenait » Marine Le Pen pour le second tour, et qu'il avait passé avec elle un « accord de gouvernement ».

« Je soutiendrai Marine Le Pen, je ferai campagne même avec elle sur un projet de gouvernement élargi » avait affirmé Dupont-Aignan vendredi 28 avril.

