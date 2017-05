Vice-Président LR: Macron est «un Président élu sans envie ni enthousiasme»

Le vice-Président Les Républicains Laurent Wauquiez a commenté pour l'AFP les premières estimations du deuxième tour de l'élection présidentielle française.

« Emmanuel Macron est ce soir un Président élu sans envie ni enthousiasme. Pour la droite, l'heure n'est ni à la démission ni à la compromission. L'alternance est encore possible », a indiqué Laurent Wauquiez.

Le vice-Président Les Républicains a demandé à sa famille politique de se mobiliser pour les élections législatives.

Le leader du mouvement En Marche ! Emmanuel Macron a été élu dimanche, d'après les résultats préliminaires, Président de la République française. Il a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 60,19 % des votes, selon les résultats partiels fournis par le ministère de l'Intérieur.

Marine Le Pen recueille pour sa part 39,81 % des voix, a fait savoir le ministère.

