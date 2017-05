Les Français ont plutôt voté contre un Frexit que pour Macron

Au second tour de la présidentielle française, les électeurs ont voté plutôt contre un Frexit que pour le candidat d'En Marche ! Emmanuel Macron, estime Léonid Sloutski, le chef du comité des affaires étrangères de la Douma (chambre basse du parlement russe). Selon lui, lors des législatives prévues en juin prochain, les socialistes et Les Républicains voudront prendre leur revanche.

« La victoire du leader du mouvement En Marche!, Emmanuel Macron, au second tour de la présidentielle française était prévisible et logique, surtout dans les conditions où toutes les ressources de la propagande ont été mises en place non seulement en France, mais partout en Europe pour qu'un tel résultat soit atteint. Sans doute, ce n'était pas un vote pour Macron, mais contre l'éventuelle réédition du scénario du Brexit dans la Ve République », a-t-il annoncé dimanche aux journalistes.

© REUTERS/ Pascal Rossignol Marine Le Pen établit un nouveau record du FN en nombre de voix obtenues

Cependant, le députe russe souligne que le jeu n'est pas fini : en juin, la France organisera des élections législatives. « Je pense que, comme Le Pen l'a promis, la bataille se poursuivra et certains voudront prendre leur revanche. Ce sont avant tout Les Républicains et les socialistes », estime M. Sloutski.

Dimanche, la France a organisé le second tour de l'élection présidentielle qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec plus de 60% des suffrages exprimés.

