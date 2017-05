Jean-Marie Le Pen accuse Florian Philippot d’être responsable de la défaite de sa fille

Sur l'antenne de RTL, Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front national, a fustigé le vice-président du parti Florian Philippot.

« Monsieur Philippot est l'un des principaux responsables de la défaite de Marine Le Pen », a déclaré l'homme politique.

45,7 millions de Français ont été appelés aujourd'hui aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle.

Le leader du mouvement En Marche!, Emmanuel Macron, a été élu dimanche, d'après les résultats provisoires, Président de la République française. Il a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 62,34 % des votes, selon les résultats partiels fournis par le ministère de l'Intérieur.

Marine Le Pen recueille pour sa part 37,66 % des voix, a fait savoir le ministère.

