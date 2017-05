La police emploie de nouveau du gaz lacrymogène contre les manifestants à Paris

Une manifestation non autorisée se déroule dimanche soir à Ménilmontant contre l’élection, et s’accompagne d’affrontements avec les forces de l’ordre.

La police a projeté du gaz lacrymogène sur un groupe de manifestants protestant près d’une église. À l’heure actuelle, des manifestants désunis, principalement des antifascistes et anarchistes, protestent dans l’est de la capitale française, scandant des slogans contre les capitalistes et les fascistes.

Récemment, des manifestants ont mis le feu à une poubelle, précise le correspondant, ajoutant que des véhicules de CRS quadrillent le quartier.

Quelque 200 personnes restent en outre bloquées près d’un bar dans l’est de la capitale où se sont enfermés des manifestants. Ces derniers craignent que la police ne lance un assaut. Dans la zone sont massés des gendarmes et des policiers équipés de boucliers antiémeutes et d’armes à balle en caoutchouc. Les manifestants encerclés dans la rue gardent leur calme, écoutent de la musique, chantent et dansent.

Plus tôt, les manifestants avaient lancé des bouteilles en direction des policiers. De ce fait, les forces de l’ordre ont riposté en recourant à des gaz lacrymogènes. La foule scandait des slogans contre les capitalistes et les fascistes.

Dimanche, la France a organisé le second tour de son élection présidentielle, qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec plus de 60 % des suffrages exprimés. Au fur et à mesure du décompte des voix dans les grandes villes, l'écart entre les deux candidats s'accentue.

Ce vote a été marqué par un grand nombre d'abstentions (de 25 à 26 %) et un nombre record de bulletins blancs et nuls (9 % environ).

