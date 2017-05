Marine Le Pen en tête dans deux départements français

© AFP 2017 Philippe Huguen Macron en tête avec 65,48% après le dépouillement de 95% des bulletins

L'analyse des résultats du scrutin, à l'issue du second tour de la présidentielle, a révélé que Marine Le Pen, candidate du Front national, était victorieuse dans deux départements français face à Emmanuel Macron, fondateur du mouvement En marche! et nouveau Président de la République, qui a recueilli plus de 65 % des suffrages exprimés.

Ainsi, selon les informations du ministère français de l'Intérieur, Mme Le Pen arrive en tête dans le Pas-de-Calais avec 52,04 % des voix contre 47,95% pour Emmanuel Macron et dans le département voisin de l'Aisne (52,91 % contre 47,09 %).

Les 99 autres départements ont été remportés par le fondateur d'En marche!.

Dimanche, les Français ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau Président. Ce vote qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen a été marqué par un grand nombre d'abstentions (de 25 à 26 %) et un nombre record de bulletins blancs et nuls (9 % environ).

Au fur et à mesure du décompte des voix dans les grandes villes, l'écart entre les deux candidats s'accentue. Après le décompte de 34 millions de voix (95 %), le fondateur du mouvement En Marche! recueille 65,48 % des suffrages et la Présidente du Front national 34,52 %.

