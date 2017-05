La police repousse des manifestants à Nantes à l'aide de gaz lacrymogènes

Quelque 450 personnes, selon les estimations de la préfecture, se sont rassemblées à Nantes derrière une banderole « Soyons ingouvernables » et aux cris de « Macron démission » ou « Macron dégage, résistance et sabotage », comme a constaté un photographe de l'AFP.

Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et ont essuyé des jets de projectiles et répliqué. Cinq personnes ont été interpellées, a-t-on appris d'une source policière.

Plusieurs personnes ont été blessées : un fonctionnaire a été touché à la main par un jet de canette, selon la préfecture, et une photographe indépendante a reçu des blessures suite à l'éclat d'une grenade de désencerclement.

Plusieurs rassemblements ont eu lieu dimanche soir, notamment à Paris, Nantes et Grenoble, à la suite de la parution des résultats partiels de l'élection. Dans la capitale, plus de 300 manifestants, vêtus de noir et cagoulés, se sont rassemblés dans le quartier populaire de Ménilmontant criant « Tout le monde déteste la police ». Des jeunes hommes, pour l'essentiel, ont jeté des projectiles. La police a répliqué par du gaz lacrymogène.

À Lyon, environ 300 personnes se sont rassemblées arborant des pancartes « Antifascistes et anticapitalistes », « face à Macron et au capital, lutte sociale » et scandant « Macron démission », « Ni Le Pen, ni Macron ». À Grenoble, 350 militants anarchistes et de l'ultra gauche se sont également rassemblés devant la préfecture avant d'être dispersé par des tirs de grenade.

Dimanche, la France a organisé le second tour de son élection présidentielle, qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec plus de 60 % des suffrages exprimés.

Ce vote a été marqué par un grand nombre d'abstentions (de 25 à 26 %) et un nombre record de bulletins blancs et nuls (9 % environ).

