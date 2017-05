2 triomphes, 2 fêtes: les internautes s’en prennent à la soirée festive de l’élection

Les opposants du Président français nouvellement élu, d'après les premières estimations, ne peuvent pas s'empêcher de rigoler un peu au sujet de cette soirée à sa gloire :

Ce soir au #Louvre, #Macron va se transformer en docteur et avouer qu'il va prescrire des ordonnances. #Elections2017 #Presidentielle2017 — ¶ — T — A (@PorteTonAme) 7 mai 2017

Selon eux, la soirée au Louvre ressemble plutôt à une mise-en-scène théâtrale :

Franchement ça aurait eu de la gueule#Présidentielle2017 pic.twitter.com/y7g3AU6e4o — Sylvain (@Sylvqin) 7 mai 2017

Les internautes font des allusions aux émissions télévisées de Patrick Sébastien, notamment au Plus Grand Cabaret du monde :

Il est ou Patrick Sébastien? #Louvre — louison-bobet (@LeFrelonn) 7 mai 2017

Et ce sont certainement ces artistes invitées qui les ont fait évoquer cette émission populaire :

Le spectacle s'achève au #Louvre avec une chorégraphie de danseuses presque nues. Une certaine idée de la France. #Presidentielle2017 — Hugo Zerbib ن (@HugoZerbib) 7 mai 2017

#Louvre Henri IV tourne comme une toupie dans son cercueil en constatant la transformation de son Grand Dessein en Makoumba géant pic.twitter.com/UGwOk0DIdS — Elliot Adam (@madatoille) 7 mai 2017

#Louvre #Présidentielle2017 des femmes à moitié nues voilées et des rappeurs…c'est ça la France Macron?? en direct France 2 — Alceste et Philinte (@AlcestePhilinte) 7 mai 2017

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également remarqué qu'Emmanuel Macron était monté sur scène sur l'hymne de l'Union européenne :

#Louvre: #Macron entre en scène sur l'hymne Européen et non la Marseillaise…Le ton est donné — Cercle Souverainiste (@CercleVoltaire) 7 mai 2017

Ce soir, lorsque la France a finalement connu le nom de son nouveau Président, les internautes se sont rappelés des pronostics faits par des tortues en mars 2017. Selon ces prédictions, Macron devait remporter la présidentielle. Quelle précision pour des « politologues à carapaces » !

La candidate du Front national Marine Le Pen, elle aussi, fête la victoire de son parti qui a réussi à établir un véritable record cette année. Les internautes déclarent unanimement que malgré la défaite électorale, l'esprit au QG du FN est plutôt bon ce soir :

mdrrrr Marine le pen elle a bien digéré sa défaite #Presidentielle2017 pic.twitter.com/yHGt5Ut37Q — FUИKIN (@Funkiiin) 7 mai 2017

Même si, selon les internautes, les résultats de ce second tour de la présidentielle étaient connus d'avance, certains évoquent quand même ce sujet dans leurs publications :

Maintenant on va bouffer du #Macron partout pendant toute la semaine.

Au menu matin, midi et soir!#Elections2017 #Louvre #Présidentielle pic.twitter.com/Eb7CsWOiaw — ᗰᗩᗪ ᗰOI ᘔᕮᒪᒪᕮ (@my_twirer) 7 mai 2017

Twitter c'est grave sombre quand y a des événements comme ça 😂😂 #Presidentielle2017 — Pauline (@PaauVieira) 7 mai 2017

