Le Pen séduit les jeunes, Macron fait un carton chez les seniors

L'analyse sociologique des résultats du scrutin du 7 mai a démontré une différence spectaculaire entre les électeurs de la candidate du Front national Marine Le Pen et de son adversaire d'En Marche! Emmanuel Macron.

Ainsi, le Président français nouvellement élu Emmanuel Macron a bénéficié du soutien de 80% des personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui en fait la tranche d'âge la plus acquise à sa cause, selon OpinionWay.

Pourtant, l'étude des électeurs de Marine Le Pen apprend que son électorat le plus large est constitué par les les jeunes Français (44% des citoyens de 18-24 ans ont donné leur voix à la candidate du Front national). Elle n'a cependant pas obtenu l'appui des seniors: seul un Français sur cinq âgé de 65 ans et plus a déposé dans l'urne un bulletin avec l'inscription « Marine Le Pen ».

#presidentielle2017 Parmi les électeurs ayant exprimé un vote, 80% des 65 ans et + ont voté Macron 56% des 18-24 pic.twitter.com/RcN6lHxmc6 — Bruno Jeanbart (@bjeanbart) 7 мая 2017 г.

​

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Une journaliste de RT filmant les manifestations à Paris arrêtée par la police

Emmanuel Macron a été élu le Président de la République dimanche 7 mai avec 66,06% des voix selon des résultats quasiment définitifs portant sur 99,99% des inscrits. 33,94% des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38%), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9% des inscrits (plus de 4 millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».