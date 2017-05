L’échec de la Main du Kremlin: les Français ont vaincu «la tyrannie des fake news»

Échec et mat: seul contre tous, ce faucon d'Emmanuel Macron est finalement arrivé à remporter la présidentielle française malgré la méchanceté des médias qui l'ont inlassablement critiqué et n'ont cessé de salir son image tout au long de la campagne électorale. La Main du Kremlin espère toutefois ne pas faire partie de cette « liste noire ».

Et pourtant, le candidat d'En Marche! incarnant « la liberté, l'égalité et la fraternité » ainsi qu'un tas d'autres vertus communément admises a prouvé au monde entier que le peuple français était en mesure non seulement de faire face mais aussi de remporter cette guerre sans merci contre des médias mensongers, assure le président du Conseil européen Donald Tusk.

« Félicitations au peuple français d'avoir choisi la liberté, l'égalité et la fraternité contre la tyrannie des fake news », s'est réjoui M. Tusk sur son compte Twitter en apprenant la victoire du candidat pro-européen.

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) 7 мая 2017 г.

​

Qui plus est, les rumeurs « mainstream » sur l'omniprésence de la Main du Kremlin dans les affaires intérieures d'autres pays sont restées sans effet. De nombreux médias français ont donc bien fait de chanter depuis belle lurette les louanges de ce candidat exceptionnel « ni de gauche ni de droite » au sourire charmant et au parcours professionnel très brillant.

La victoire du meneur d'En Marche! pourrait-elle donc signifier la fin de l'époque des contes sur les « hackers russes tout puissants » exécutant les menus ordres et caprices de la Main Du Kremlin?



