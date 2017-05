Le ministre de la Défense de Hollande futur Premier ministre de Macron?

Emmanuel Macron n'a pas encore levé le voile sur l'identité de son futur Premier ministre, mais il a déclaré que son choix avait déjà été fait. Des noms circulent dans les médias français, parmi lesquels celui du ministre de la Défense du gouvernement Hollande, Jean-Yves Le Drian.

Invité lundi matin sur BFMTV et RMC, le porte-parole d'Emmanuel Macron Christophe Castaner a estimé « à titre personnel » que Jean-Yves Le Drian « serait un bon Premier ministre ».

« Je lui trouve de très grandes qualités personnelles », a-t-il ajouté, précisant encore une fois qu'il s'agissait de son avis « personnel ».

© REUTERS/ Pascal Rossignol Marine Le Pen dévoile le nom du Premier ministre si elle est élue

M. Castaner a confirmé que dès le lendemain de la passation de pouvoir prévue dimanche, le lundi 15 mai, le nom du Premier ministre serait dévoilé et le gouvernement constitué « dans la foulée ».

Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté l'élection présidentielle avec 66,06 % des votes. La candidate du FN a recueilli pour sa part 33,94 % des voix, a fait savoir le ministère.

