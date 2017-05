Manif à Paris: violents clashs et correspondante de Sputnik agressée par la police

Tandis que le candidat d'En Marche! Emmanuel Macron est sorti victorieux du second tour avec plus de 60 % des voix, des milliers de Français sont descendus dans la rue au lendemain de l'élection pour exprimer leur mécontentement. L'action calme s'est transformée brusquement en violents affrontements, présumément après qu'un manifestant a lancé un pétard sur les forces de l'ordre.

Les policiers ont eu recours à la force, s'en prenant à des journalistes sans attacher la moindre attention à leurs cartes de presse. Une correspondante de Sputnik a été prise pour cible.

Nommée « Régression sociale élue, tou.tes dans la rue! », cette première manifestation sociale du quinquennat a démarré place de la République, à 14h00, pour atteindre ensuite la place de la Bastille. Dès les premières minutes, la zone a été bouclée, tant citoyens que journalistes ont eu du mal à y pénétrer, a constaté la correspondante de Sputnik.

Chacun a été fouillé par les forces de l'ordre. A la suite de fouilles, des casques ont été confisqués chez des journalistes et même des équipes médicales. Un canon à eau a été installé près du lieu du rassemblement.

Cette mobilisation post-second tour s'est donnée pour objectif de se dresser contre la politique du Président élu. Parmi les slogans, on entendait « Un jour, c'est déjà trop, Macron, démission! ». Sur les pancartes, on pouvait lire « Les banques pillent les États », « Unité notre force », « Urgence sociale et écologique » ou encore « Pour l'égalité des droits contre un précariat généralisé ».

Prévue de longue date par le collectif Front social, cette manifestation était destinée à démontrer que le peuple ne resterait pas inactif face à la politique anti-sociale, « qu'elle soit ultra-libérale comme la #LoiTravail » ou xénophobe, visant à les « soumettre au capital français ». Les organisateurs attendaient quelque 2 000 participants.

Parallèlement à cette mobilisation, une marche du Régiment immortel, action née en Russie en 2012, s'est déroulée sur la même place pour rendre hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Les participants du défilé ont chanté des chansons militaires et arboré des bannières de la victoire et des drapeaux russe, ukrainien, soviétique et d'autres pays de la Communauté des États indépendants (CEI).

Emmanuel Macron a été élu Président de la République le dimanche 7 mai avec 66,1 % des voix selon des résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur. 33,9 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été marqué par une forte abstention (25,38 %), un niveau sans précédent depuis 1969. Les blancs et nuls approchent 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

