Un électeur français vote pour la machine à laver car "elle effectue son programme"

Le deuxième tour de la présidentielle française n'aurait pas pu se passer sans histoires drôles. Dans la ville de Dunkerque (département du Nord), un électeur a mis dans son enveloppe à la place d'un bulletin l'image d'une machine à laver avec l'inscription: « Votez pour la machine à laver. Elle est la seule qui effectue son programme ».

Dans un bureau de vote à Nancy (Meurthe-et-Moselle), un autre électeur a dessiné un portrait de Charles de Gaulle sur son bulletin. À Grenoble (Isère), un électeur a voté pour la candidate du Front national Marine le Pen, mais a écrit sur le bulletin que c'était « une blague ».

Dans un autre cas, quelqu'un a mis dans l'urne une photo de l'acteur Michel Blanc — par analogie avec le vote blanc « pour aucun des candidats ».

Le dimanche 7 mai, Emmanuel Macron a été élu Président de la République française avec 66,06 % des voix selon des résultats quasiment définitifs portant sur 99,99 % des inscrits. 33,94 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

