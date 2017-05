La directrice de Sputnik France réagit aux violences policières contre sa journaliste

Natalia Novikova, directrice de Sputnik France, a réagi suite au passage à tabac par les forces de l'ordre d'une correspondante du bureau de l'agence à Paris, pointant que si une situation similaire s'était produite en Russie ceci aurait inévitablement provoqué l'ire des médias mainstream.

« J'imagine la réaction des médias mainstream si une journaliste étrangère avait été frappée en Russie », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

J'imagine la réaction des médias mainstream si une journaliste étrangère avait été frappée en Russie. https://t.co/Jk8cQLAHVZ — Nathalie Novikova (@NovikovaSputnik) 8 mai 2017

​Ce dimanche, une correspondante de Sputnik France, qui couvrait le rassemblement « Régression sociale élue, tou.tes dans la rue! » dans la capitale française, a été violemment battue par les forces de l'ordre qui lui ont ôté son casque et ont failli abîmer son téléphone portable. Sa carte de presse présentée aux policiers n'a pas dissuadé ces derniers.

La correspondante a en outre constaté que d'autres représentants des médias avaient également été frappés et certains jetés par terre.

Le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, la place de la République accueille une manifestation sociale nommée « Régression sociale élue, tou.tes dans la rue! ». Le rassemblement a démarré à 14h00. Dès les premières minutes, la zone a été bouclée, tant habitants que journalistes ont eu du mal à y pénétrer, d'après les correspondants de Sputnik présents sur place.

Cette mobilisation post-second tour s'est donnée pour objectif de se dresser contre la politique du Président élu. Parmi les slogans, on entendait « Un jour,

c'est déjà trop, Macron, démission ! ». Sur les pancartes, on pouvait lire « Les banques pillent les États », « Unité notre force », « Urgence sociale et écologique » ou encore « Pour l'égalité des droits contre un précariat généralisé ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».