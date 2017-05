Présidentielle: pour qui ont voté les électeurs de Fillon et Mélenchon?

D'après une étude réalisée par l'institut Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, 48 % des électeurs de François Fillon ont suivi la consigne de leur candidat en se reportant sur Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Dans le même temps, 20 % des fillonistes ont finalement opté pour un bulletin Marine Le Pen.

© REUTERS/ Robert Pratta Macron élu par seulement 44% des inscrits

Le candidat du mouvement En Marche ! a également cumulé les voix de 52 % des Français ayant soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour, alors que seuls 7 % d'entre eux ont préféré donner leur suffrage à Mme Le Pen.

Au premier tour de la présidentielle, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon avaient obtenu 20,01 % et 19,58 % des suffrages respectivement. Emmanuel Macron a gagné le second tour avec 66,1 % des voix face à Marine Le Pen (33,9 %).

