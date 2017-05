Quel avenir pour En marche! après la démission de Macron?

Le mouvement En marche! se métamorphosera après l'élection au second tour de la présidentielle de son fondateur Emmanuel Macron. Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche!, a annoncé que M. Macron avait démissionné du mouvement lundi midi, le lendemain de sa victoire.

​Par ailleurs, M. Ferrand a indiqué que le mouvement serait présidé en intérim par Catherine Barbaroux, militante depuis sa création et âgée de 68 ans.

​Par ailleurs, M. Ferrand a indiqué que le mouvement serait présidé en intérim par Catherine Barbaroux, militante depuis sa création et âgée de 68 ans.

Un autre changement important portera sur le nom du parti politique qui sera désormais rebaptisé en « République en marche! ».

​Toutefois, M. Ferrand a affirmé qu'En Marche! resterait « fidèle aux valeurs et au fonctionnement qui ont fait sa différence ».

"En Marche reste parfaitement fidèle aux valeurs et au fonctionnement qui ont fait sa différence." @RichardFerrand pic.twitter.com/wnneGbPolA — En Marche (@enmarchefr) 8 мая 2017 г.

​Emmanuel Macron a été élu Président de la République le dimanche 7 mai avec 66,10 % des voix selon des résultats définitifs. 33,90 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

