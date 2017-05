Opération antiterroriste à la Gare du Nord à Paris

Dans la nuit de lundi à mardi, une opération policière était en cours à Paris à la Gare du Nord, suivie d'une évacuation et d'un déploiement d'un nombre sans précédent d'agents des forces de l'ordre.

Evacuation de la Gare du Nord, un nombre sans précédent d'agents des forces de l'ordre déployé sur place https://sptnkne.ws/eteQ Опубликовано Sputnik France 8 мая 2017 г.

L'opération visait à réaliser des « vérifications », selon la préfecture de police.

#GareduNord Intervention des services de police pour vérifications — Préfecture de police (@prefpolice) 8 мая 2017 г.

​La zone a été bouclée et la gare n'était plus accessible après 23 heures. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) y a été déployée pour fouiller un train en provenance de Valenciennes (Nord), avec 211 personnes à son bord.

© Sputnik. Opération antiterroriste à la Gare du Nord /

© Sputnik. Opération antiterroriste à la Gare du Nord

Le trafic ferroviaire a été entièrement interrompu et les bouches de métro extérieures à la gare ont été bloquées par les forces de l'ordre pendant que l'intervention se poursuivait.

© AFP 2017 Thomas Samson Trois hommes soupçonnés de préparer un attentat recherchés en France

L'opération serait liée aux trois personnes recherchées, soupçonnées de préparer un attentat dans l'Hexagone. Trois hommes potentiellement dangereux seraient susceptibles de se trouver dans le train en question et la police a demandé d'intervenir et d'établir un périmètre de sécurité, ont indiqué à l'AFP des sources proches de l'enquête.

Le 6 mai, à la veille du second tour de l'élection présidentielle, la police française a diffusé des avis de recherche sur trois personnes soupçonnées d'avoir préparé des actes de terrorisme sur le sol français, avait appris Sputnik d'une source au sein des forces de l'ordre. Les avis de recherche avaient été publiés entre autres sur les réseaux sociaux.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».