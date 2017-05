Un «braquage du siècle» à Paris

Ce mardi matin, une horlogerie de luxe située dans le 8e arrondissement de Paris a été la cible d'un braquage dont le butin est estimé entre 800 000 et 900 000 euros, relate la chaîne BFMTV, citant une source dans la police.

Ce que l'on sait du braquage d'une bijouterie près des Champs-Elysées ce matin pic.twitter.com/SMqT1w7th7 — BFMTV (@BFMTV) 9 mai 2017

Le vol a eu lieu vers 11h10 non loin des Champs-Élysées.

D'après la chaîne, l'horlogerie a été braquée par deux hommes dont l'un portait une arme de poing. Après le braquage, ils se sont enfuis sur une moto.

Pour le moment, la police ne donne pas plus de détails sur l'incident.

