Lettre d’adieu de Marion Maréchal-Le Pen: voici pourquoi elle se retire de la politique

La députée FN du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, vient d'annoncer qu'elle abandonnera la présidence du groupe FN au Conseil régional de PACA et qu'elle ne sera pas non plus candidate pour un nouveau mandat de députée du Vaucluse, apprend-on du quotidien régional Vaucluse Matin

Marion Maréchal-Le Pen avoue que bien que sa décision de se retirer de la politique soit « un déchirement affectif », il existe des « raisons personnelles et politiques » pour la justifier.

Ainsi, la jeune femme évoque des causes politiques et souligne la nécessité de changements majeurs dans le système politique en général.

« Je pense que l'époque des politiciens déconnectés du réel avec des décennies de mandat électif derrière eux est révolue. Si nous voulons rendre ses lettres de noblesse à la politique, il faut prouver aux Français qu'il existe aussi des élus libres et désintéressés refusant de s'accrocher coûte que coûte à leur statut et à leurs indemnités. »

Pourtant, la députée du Vaucluse précise qu'elle « ne renonce pas définitivement au combat politique » et parle de son amour profond pour la France.

« J'ai l'amour de mon pays chevillé au cœur et je ne pourrai jamais rester indifférente aux souffrances de mes compatriotes. »

En outre, Marion Maréchal Le Pen avoue vouloir passer plus de temps avec sa fille.

© AFP 2017 Jeff Pachoud Marion Maréchal-Le Pen va quitter la vie politique

« J'ai beaucoup manqué à ma petite fille dans ses premières années si précieuses. Elle m'a aussi terriblement manquée. Il est essentiel que je puisse lui consacrer plus de temps. »

Marine Le Pen a notamment commenté l'initiative de sa nièce et a déclaré « regretter profondément » cette décision mais comprendre les sentiments de la jeune mère.

Comme dirigeante politique je regrette profondément la décision de Marion mais hélas, comme maman, je la comprends. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 мая 2017 г.

​

Marion Maréchal Le Pen, membre du Front national, est la plus jeune députée de l'histoire de la République française, ayant été élue députée de la troisième circonscription de Vaucluse à 22 ans, en 2012.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »