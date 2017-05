Toujours aussi «insoumis», Mélenchon promet de se présenter aux législatives

Jean-Luc Mélenchon a annoncé son intention de se présenter comme candidat à l'élection législative, probablement à Marseille, l'une des grandes villes françaises où il est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle.

« Les amis ont dit: "Tu ne peux pas aller dire aux gens: ‘Nous repartons à la bataille, nous allons être majoritaires aux élections législatives' et tout le monde y est sauf toi, ça ne tient pas debout", donc il faut y aller », a expliqué le dirigeant du parti La France insoumise sur les ondes de BFM TV et RMC.

Il pourra se présenter dans « deux ou trois villes en France, et en particulier la ville de Marseille » où il a recueilli 24,82 % des voix au premier tour. Mais « l'affaire n'est pas dite », a-t-il prévenu.

© AFP 2017 Georges Gobet Présidentielle: pour qui ont voté les électeurs de Fillon et Mélenchon?

Arrivé quatrième, le dirigeant de La France insoumise a recueilli 19,58 % des voix (environ 7 millions) lors du premier tour de la présidentielle du 23 avril.

Suite à l'élection d'Emmanuel Macron dimanche 7 mai, M. Mélenchon a regretté la victoire du candidat d'En marche! et demandé à ses électeurs de se mobiliser en vue des élections législatives de juin. « Ce soir s'achève la présidence la plus lamentable de la Vème République. Une nouvelle fois, en dépit de tout, notre pays a refusé l'extrême droite car elle est étrangère à l'identité républicaine de la France », a-t-il déclaré.

