Hollande commet un «crime de lèse-majesté» en présence d’Emmanuel Macron

Un lapsus a échappé à François Hollande lors de son dernier discours officiel, pendant la cérémonie commémorative de l'abolition de l'esclavage. Dans ce moment solennel, se tenant à côté de son successeur Emmanuel Macron, M. Hollande a lancé:

« Les archives montrent que les sanctions ont été effectivement appliquées, chaque fois qu'on remettait en cause le crime de lèse-majesté… de lèse humanité ».

​Cette boulette a été accueillie par des rires et des ovations. Toutefois, M. Hollande n'a pas hésité pour rebondir sur ce moment un peu gênant.

« Il pouvait même arriver que la majesté puisse être lui-même un criminel de lèse-humanité », a-t-il ajouté.

Lapsus de "lèse-majesté" pour le dernier discours officiel de Hollande >> https://t.co/LAlyL0eaQy pic.twitter.com/3iPtjcqS6o — LCP (@LCP) 10 мая 2017 г.

​Emmanuel Macron a été élu Président de la République le dimanche 7 mai avec 66,10 % des voix selon des résultats définitifs. 33,90 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

