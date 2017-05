Le gouvernement Cazeneuve a présenté sa démission

Suite à l'élection du nouveau Président, le Premier ministre français Bernard Cazeneuve a adressé à François Hollande une lettre officielle annonçant sa démission, ainsi que celle de son gouvernement.

« Alors que le Conseil constitutionnel vient de proclamer les résultats officiels de l'élection présidentielle et conformément à la tradition républicaine, j'ai l'honneur de vous présenter ma démission et celle de mon gouvernement », annonce le communiqué en soulignant « l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement ».

🇫🇷 PRÉSIDENTIELLE: Le gouvernement de Bernard Cazeneuve a officiellement démissionné. pic.twitter.com/STmGRTPji8 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 10 мая 2017 г.

​À son tour, François Hollande a confirmé cette démission. Le gouvernement démissionnaire a tenu son dernier conseil des ministres mercredi autour du chef de l'État sortant.

​La passation du pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron aura lieu le 14 mai.

Emmanuel Macron a été élu Président de la République le dimanche 7 mai avec 66,10 % des voix selon des résultats définitifs. 33,90 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

