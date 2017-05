À 4 ans, elle file de sa maison pour rejoindre son amoureux

Si l'amour donne des ailes, alors l'histoire de cette fillette de quatre ans en est un exemple parfait. Souhaitant rejoindre à tout prix l'élu de son cœur, résidant à quatre kilomètres de son domicile, elle s'est enfuie de la maison de ses grands-parents à six heures du matin. Alors que sa famille ne se doutait de rien, la fugueuse a rejoint la route départementale reliant Saint-Épain à Noyant-de Touraine, a indiqué France Bleu Touraine.

Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible: en une heure seulement, la petite fille avait déjà parcouru trois kilomètres, avant d'être aperçue par une femme sortant de boîte de nuit. Surprise de voir l'enfant seul au bord de la route, ne portant qu'un pyjama et des chaussettes, la femme s'est arrêtée à côté d'elle et a appelé la police.

Les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux pour ramener la petite saine et sauve chez ses grands-parents. Mais comme dans les meilleurs contes de fées, tout est bien qui finit bien, deux jours plus tard les jeunes amoureux se sont enfin retrouvés à l'école maternelle de Noyant — de Touraine.

