Législatives: En Marche! largement en tête, le PS en queue de peloton

© AFP 2017 Martin BUREAU Mélenchon appelle ses sept millions d'électeurs à se mobiliser pour les législatives

Moins d'une semaine après le second tour de la présidentielle qui a conduit à l'Élysée l'ex-ministre de l'Économie et fondateur du mouvement En Marche! Emmanuel Macron, Harris Interactive-Indeed a publié les résultats d'une enquête portant sur les intentions de vote aux législatives prévues les 11 et 18 juin prochains.

Les résultats du sondage, réalisé en ligne du 9 au 11 mai, après le second tour de la présidentielle, révèlent que 29 % des Français se disent prêts à voter pour un candidat soutenu par En Marche ! et le MoDem. Il s'agit donc d'une hausse de 3 points par rapport aux données du sondage de Harris Interactive publié le 7 mai.

20 % des personnes interrogées donneraient leur voix pour Les Républicains et l'UDI, et autant pour le Front national, soit une baisse de deux points pour les deux partis, par rapport aux résultats de l'étude précédente.

Vient ensuite La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à gagner un point et qui atteint à présent 14 % des intentions de vote.

Le Parti socialiste a reculé d'un point et ne recueille que 7 % des voix.

© AFP 2017 Bertrand Guay Les Républicains miseront sur une majorité parlementaire

Europe Ecologie-Les Verts et Debout la France sont à 3 %. Le Parti communiste, Lutte ouvrière et le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) sont quant à eux à 2%.

L'étude a été réalisée en ligne entre le 9 et le 11 mai auprès d'un échantillon de 1 012 personnes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».