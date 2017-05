L’information sur la nomination d’Édouard Philippe au poste de Premier ministre démentie

La capacité d'invention et de mensonge de certains médias n'a aucune limite. Il n'y a évidemment aucun accord Juppé/Macron!!!! — Alain Juppé (@alainjuppe) 12 мая 2017 г. Sur sa page Twitter, l'ancien Premier ministre Alain Juppé a démenti l’information publiée sur le site de RTL selon laquelle lui et le Président français élu Emmanuel Macron auraient conclu un accord pour la formation du futur gouvernement avec le maire du Havre Édouard Philippe à sa tête.

© Sputnik. Démenti

