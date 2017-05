Juppé dément les fausses infos de RTL sur un accord avec Macron

Après une information publiée par RTL et consacrée à la conclusion d’un accord entre le Président élu, le candidat d’En Marche! Emmanuel Macron et l’ancien Premier ministre Alain Juppé, ce dernier a démenti cette information sur son compte Twitter.

La capacité d'invention et de mensonge de certains médias n'a aucune limite. Il n'y a évidemment aucun accord Juppé/Macron!!!! — Alain Juppé (@alainjuppe) 12 мая 2017 г.

© Sputnik. Démenti

Plus tard, M. Juppé a fait une autre publication.

En Gironde, chez moi, 12 circonscriptions, 12 candidats En marche face aux 12 candidats LR/UDI que je soutiens.

Alors assez d'intox. — Alain Juppé (@alainjuppe) 12 мая 2017 г.

Dans un troisième Tweet, l'ancien Premier ministre a demandé à RTL de démentir « son info bidon ». ​

Je demande solennellement à RTL de démentir son info bidon sur l'accord prétendument conclu le 12 mai entre E.Macron et moi. J'hallucine! — Alain Juppé (@alainjuppe) 12 мая 2017 г.

Malgré le démenti d’Alain Juppé, RTL a persisté par l’intermédiaire de son chef du service politique.

A.Juppé dément avec force tout "accord". RTL maintient:échange tel ce jour ac le Psdt Macron pr ministres Juppéistes & EPhilippe à Matignon https://t.co/lRtbddbrm1 — Elizabeth Martichoux (@EliMartichoux) 12 мая 2017 г.

​Selon l'information publié par RTL, le Président français élu Emmanuel Macron et l'ancien Premier ministre Alain Juppé auraient conclu un accord pour la formation du futur gouvernement.

