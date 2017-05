Gaspard Gantzer ne se présentera pas à Rennes sous l’étiquette d’En Marche!

Gaspard Gantzer, le proche conseiller de François Hollande, a annoncé à l'AFP qu'il ne se présenterait pas sous l'étiquette du mouvement En Marche! dans la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine à Rennes, même s'il s'est dit « très honoré » par ce parachutage proposé par Emmanuel Macron.

Il a toutefois estimé qu'après réflexion, il avait préféré refuser la proposition faite par le Président français élu Emmanuel Macron. Et d'expliquer que ce n'était « pas une bonne idée », puisque ses « attaches » étaient à Paris, où il a non seulement travaillé à la mairie, mais également « toujours vécu ».

L'investiture du conseiller en communication de François Hollande a surpris Jean-Yves Le Drian, président du Conseil régional de la Bretagne, et son entourage, notamment Loïg Chesnais-Girard, premier vice-président du conseil régional de la Bretagne. Ce dernier a ainsi déclaré: « Ce genre de pratique est éloignée de ma conception de la politique ».

