Une couronne de la Vierge d’un million d’euros volée dans un musée à Lyon

Dans la nuit du 12 au 13 mai, une couronne de la Vierge d'une valeur d'un million d'euros couverte d'environ 1 800 pierres précieuses a été volée au musée d'art religieux de Fourvière, à Lyon, avec d'autres artefacts, a annoncé samedi le musée dans un communiqué.

« Chaque pierre avait été expertisée et répertoriée en août 2016 par une unité de recherche de l'université Claude Bernard de Lyon I », a précisé le musée, ajoutant que « cette expertise permet donc une traçabilité de chaque pierre ».

Selon le communiqué, le cambriolage a eu lieu à 3h27 précisément. Le dispositif de haute sécurité était désactivé.

La police a déclaré que « ce vol est le fait de personnes déterminées, équipées et organisées ».

Cette couronne hors du commun et très symbolique pour les habitants de Lyon a été réalisée en 1899 grâce au don de pierres précieuses et de perles de familles de cette ville.

Deux autres objets de la collection permanente du musée d'art religieux de Fourvière, un anneau et un calice, ont été également volés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »