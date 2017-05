Passation: Emmanuel Macron entre officiellement à l'Élysée

Emmanuel Macron est arrivé dimanche à 10H00 à l'Elysée, où l'attendait le chef de l'Etat sortant François Hollande, pour devenir le huitième président de la Ve République.

L’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée, accueilli par le chef du protocole puis par François Hollande #passationdepouvoir pic.twitter.com/SsHqc4IAJL — LCP (@LCP) 14 мая 2017 г.​

Le plus jeune président français jamais élu, âgé de 39 ans, a remonté d'un pas lent le tapis rouge devant un détachement de la Garde républicaine, avant d'être accueilli par son prédécesseur sur le perron du palais présidentiel.

Les deux hommes ont échangé une poignée de mains de quelques secondes, François Hollande, souriant, posant brièvement la main sur l'épaule de son successeur, avant que tous deux ne gagnent le bureau présidentiel — le Salon d'or du premier étage — pour un entretien d'une demi-heure.

C'est dans ce huis clos que le sortant livre traditionnellement quelques secrets d'Etat à son successeur, à commencer par les fameux codes de l'arme nucléaire.

L'épouse du nouveau président de la République,en robe bleue Louis Vuitton, est arrivée au palais en saluant la foule devant l'Élysée.

Moment curieux: quelques minutes avant la cérémonie à l'Élysée, François Hollande est sorti quelques instants sur le balcon de son bureau pour répondre à la demande des photographes, un geste inédit lors d'une passation de pouvoirs.

