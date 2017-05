Fusillade en Seine-et-Marne, trois blessés

Trois personnes ont été blessées dimanche en fin d'après-midi dans la ville de Dammarie-lès-Lys, dans le département de la Seine-et-Marne, relate le site d'informations La Republique 77

Les coups de feu ont éclaté alors qu'une quarantaine de jeunes étaient rassemblés dans le quartier de Plaine du Lys, indique le média. De nombreux renforts de police ont été mobilisés.

Selon La Republique 77, l'un des blessés est dans un état grave. Suite à l'incident, la police judiciaire a lancé une enquête.

