Fayotage en règle: comment les médias ont couvert l’intronisation de Macron

Bien que l'investiture d'Emmanuel Macron tenue ce dimanche à Paris n'ait pas attiré de foules en délire inondant les rues afin de saluer le nouveau président français, elle semble avoir été particulièrement appréciée du côté des commentateurs politiques. Pendant que les journalistes de France 2 et de BFMTV rivalisaient d'éloquence pour décrire la cérémonie, les internautes exprimaient sur Twitter leur mécontentement et leur dégout à propos de telles dithyrambes.

Concours de gorges profondes à la télé pour le couronnement de Macron. Les commentateurs rivalisent de ressources. Perrineau impressionnant — Gavroche (@Gavroch2017) 14 мая 2017 г.​

Ainsi, les internautes n'ont manqué de relever ces paroles prononcées sur le plateau de France 2: « C'est l'investiture la plus romanesque de la Ve République », « On est véritablement dans le roman, et même, osons le mot, dans l'épopée ».

‼️je viens d'entendre sur @France2tv " on ASSISTE à la PRÉSIDENCE LA PLUS "ROMANESQUE" DE TOUTES…"……je ne ferai aucun commentaire 🤗 — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 14 мая 2017 г.​

Festival de débilités sur #France2 "ces yeux-là vous rendent président", "la passation la plus romanesque". Mais #ausecours — Samuel Loutaty (@Samloutaty) 14 мая 2017 г.​

Les paroles des commentateurs ne laissent guère planer de doutes sur l'amour voué à Emmanuel Macron au sein de ces derniers, la seule montée des marches au pas de course du nouveau chef de l'État ayant plongé les journalistes dans une extase presqu'amoureuse.

« Il a monté les marches quatre à quatre, à une vitesse incroyable. Ça rappelle Jacques Chaban-Delmas », apprécie le journaliste Franck Ferrand.

On a aussi entendu s'extasier l'éditorialiste de BFMTV Ruth Elkrief après le premier discours du nouveau président.

« C'est le personnage Macron qui parle, sa jeunesse, son énergie, sa volonté de rendre les choses différentes ».

"C'est le personnage Macron qui parle, sa jeunesse, son énergie, sa volonté de rendre les choses différentes." (Ruth-Qui-vous-Savez) 🤣🤣🤣🤣 — mescalito22 (@ASMescalito22) 14 мая 2017 г.​

L'apogée étant atteinte quand Emmanuel Macron prend une femme en larmes dans ses bras.

« Des personnes se sont réfugiées dans ses bras. Autrefois, les rois touchaient les écrouelles le lendemain du sacre, il y a un peu de ça », s'exclame un intervenant, comparant sans rougir Macron aux monarques d'antan.

“Des personnes se sont réfugiées dans ses bras. Autrefois, les rois touchaient les écrouelles le lendemain du sacre, il y a un peu de ça.” pic.twitter.com/k6qB3E9vAY — Samuel Gontier (@SamGontier) 14 мая 2017 г.​

De son côté, un internaute voit dans cette intervention la preuve que « le ridicule ne tue pas ».

Le ridicule ne tue pas,la preuve: "Autrefois,les rois touchaient les écrouelles le lendemain du sacre,il y a un peu de ça" (Delahousse FR2). — michel uteau (@donmichel1) 14 мая 2017 г.​

Nathalie Saint-Cricq, la responsable du service politique de France 2, s'est même permis de remarquer qu'Emmanuel Macron « avait le physique de l'emploi ». Une remarque qui a dénotait pour certains « la médiocrité des médias ».

@SamGontier Si on doit en arriver là dans la médiocrité des médias donc je dirais qu'il a le physique de l'emploi de la destruction du pays.🤢 — Shall Meli φ (@MeliShall) 14 мая 2017 г.​

Selon certains internautes, c'est la première fois qu'on assiste à un « fayotage médiatique » d'une telle ampleur.

Juste pour info a tous les commentateurs tv… changez de culottes avant que Macron ne marche sur l'eau — Bernie Bonvoisin (@BonvoisinBernie) 14 мая 2017 г.​

Emmanuel Macron vainqueur à l'Eurovision selon les commentateurs. — Mabrouck Rachedi (@MabrouckRachedi) 14 мая 2017 г.​

​Ces qualificatifs plus élogieux les uns que les autres ont provoqué de la déception chez de nombreux internautes…

Le Président #Macron emploie des mots simples, si les commentateurs pouvaient s'en inspirer svp… — Ahmed Kara (@auihid) 14 мая 2017 г.​

