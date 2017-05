Edouard Philippe nommé Premier ministre français

Edouard Philippe, 46 ans, député-maire Les Républicains du Havre, a été nommé lundi au poste de Premier ministre sur décision du Président Emmanuel Macron, a annoncé Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée.

Le Secrétaire général de l'Elysée a annoncé la nomination du Premier ministre. pic.twitter.com/DQttkthB0I — Élysée (@Elysee) 15 mai 2017

​M. Philippe succède à Bernard Cazeneuve à la tête du gouvernement français. La passation de pouvoirs aura lieu à 16h00, a annoncé Matignon cité par les médias.

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République le 7 mai dernier, Edouard Philippe (Les Républicains) était pressenti pour prendre le poste à Matignon. Parmi les personnes pressenties pour Matignon, les observateurs ont également évoqué le nom de Richard Ferrand, secrétaire général de LREM, ou encore de François Bayrou qui avait apporté son soutien à Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Franck Riester, député de Seine-et-Marne, et Sylvie Goulard, députée européenne, ont également été envisagés par les commentateurs.

Impliqué dans la campagne d'Alain Juppé pour la primaire de la droite, Edouard Philippe a ensuite soutenu François Fillon avant de se mettre en retrait après les révélations sur l'affaire PenelopeGate.

Le 23 avril, il s'est prononcé en faveur d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen suite à la victoire de ces candidats au premier tour de la présidentielle.

Sans hésiter, je soutiens @EmmanuelMacron face à Mme Le Pen. Il faut l'aider. — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) 23 avril 2017

« Avec un Premier ministre de droite, le Parlement a besoin de gauche », a déclaré sur Twitter Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, commentant la nomination de M. Philippe.​

Maintenant c'est clair: avec un Premier ministre de Droite, le Parlement a besoin de Gauche! https://t.co/GbFJXRQDTm — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 15 mai 2017

« La droite vient d'être annexée », a pour sa part indiqué Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise à la présidentielle 2017 éliminé au premier tour.​

​Steeve Briois, vice-président du Front national, a tourné en dérision le « renouveau » promis par le Président Emmanuel Macron.

Alain Juppé, maire de Bordeaux et ancien candidat à la primaire de la droite, a pour sa part loué les « qualités » d'Édouard Philippe tout en annonçant son intention de soutenir la droite aux législatives.

« Édouard Philippe qui est un ami est un homme de grand talent, c'est un maire apprécié par la population de sa ville, Le Havre, qu'il a considérablement développée. C'est aussi un député qui connaît parfaitement les rouages de l'activité parlementaire, il a donc je crois toutes les qualités pour assumer la fonction difficile que le président de la République vient de lui confier et je lui souhaite bonne chance », a indiqué le maire de Bordeaux.

Ma déclaration après la nomination par le Président de la #République d' @EPhilippe_LH au poste de #PremierMinistre. pic.twitter.com/2EKJrLqAYM — Alain Juppé (@alainjuppe) 15 mai 2017

​« Pendant cette campagne, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je soutiendrais les candidats investis par LR et l'UDI, ils portent une plateforme politique qui pour l'essentiel me convient », a ajouté M. Juppé.

