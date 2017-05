Édouard Philippe aux yeux des internautes: jamais entendu parler…

Avec un léger retard, le Premier ministre français a enfin été désigné et sa nomination tant attendue a été une surprise pour les Français. Tout cela a poussé les utilisateurs de Twitter à inonder ce réseau social de leurs points de vue à ce sujet.

Est-ce que vous voulez connaître le nom du #PremierMinistre ? Je ne vous entends pas pic.twitter.com/MjKICpQsNV — Audrey Martin (@animseries) 15 mai 2017

Ce qui semblait le plus amusant pour les utilisateurs des réseaux sociaux est que le Premier ministre n'était pas du tout connu du grand public. Ils ont donc tourné en dérision ce détail en évoquant le film populaire Le Dîner de cons :

"Je l'avais noté là son nom pourtant 😨" #PremierMinistre pic.twitter.com/kEPnqRVleG — Steve Duteil (@steve_duteil) 15 mai 201

L'orientation pro-nucléaire, pro-charbon et pro-aéroport de Notre-Dame-des-Landes du Premier ministre préoccupe le plus les internautes :

Un #PremierMinistre pro-nucléaire, pro-charbon, pro-NDDL

Urgence à avoir une majorité insoumise en juin pour agir pour l'écologie ! — Jules Y1 (@misterjul94) 15 mai 2017

...à tel point qu'ils évoquent même l'un des principaux protagonistes du jeu GTA 5, Trevor, notamment l'épisode où il heurte une citerne de pétrole :

Ils ne s'interdisent même pas de parler de son trait négatif qui, selon eux, saute aux yeux :

#EdouardPhilippe en 6 mois :

- Soutient Juppé

- Soutient Fillon

- Lâche Fillon

- #PremierMinistre de Macron.

Un homme de convictions. pic.twitter.com/DkM6KPPjU0 — Antoine Baudino (@AntoineBaudino) 15 mai 2017

Même si certains ont été satisfaits par le choix du Président français, une chose ne leur convenait pas, c'est le sexe du Premier ministre nommé. Les Français se souviennent de la promesse d'Emmanuel Macron faite pendant sa campagne électorale. Il avait alors déclaré qu'il allait nommer une femme à ce poste. Voici la première promesse non tenue, se plaignent des internautes qui ironisent au sujet du sexe du chef du gouvernement :

Ce nouveau #PremierMinistre me convient ms encore une fois on a pas eu une femme à ce poste et c bien dommage. — Pilou s'en fout (@amethyste03) 15 mai 2017

Quand on n'espère rien, on n'est pas déçu... Pourtant, le CV de notre nouveau #PremierMinistre a sérieusement de quoi décevoir ! pic.twitter.com/lGAd1Fd6U2 — Nawak Illustrations (@NawakNawak) 15 mai 2017

Cependant, après avoir fouillé dans les anciens enregistrements des interventions publiques du nouveau Premier ministre, qui ne sont pas nombreuses, les Français ont quand même trouvé des preuves d'un de ses talents incontestables, un don pour les imitations :

Le talent caché de notre nouveau #PremierMinistre ? Il imite super bien Valéry Giscard d'Estaing. Montez le son et savourez. #Quotidien pic.twitter.com/1gFTbjeOLg — Quotidien (@Qofficiel) 15 mai 2017

En plus du protagoniste du jeu GTA 5, Édouard Philippe rappelle aux internautes quelques personnages de films populaires :

Pour ceux qui regardent Legends Of Tomorrow, c'est le même gars #PremierMinistre #EdouardPhilippe pic.twitter.com/BjlFsys1II — NEW SONDAGES (@Son_d_age) 15 mai 2017

Est-ce que vous voulez savoir le nom du Premier ministre ? Et les Français ont retenu leur souffle... Pourtant, à l'heure prévue, le nom du nouveau chef du gouvernement n'a pas été dévoilé. Le temps s'écoulait trop lentement pour le public impatient qui a par la suite qualifié ce délai de « plus longue édition spéciale sans information » :

Ils ont dit 14:30 mais pas l'année ! #PremierMinistre — Seb 🍪 (@sebasqien) 15 mai 2017

Félicitons @BFMTV pour ce nouveau record du monde de la + longue édition spéciale sans information #BravoChampions #PremierMinistre pic.twitter.com/ww7i0nyZBu — Alicia Pense (@aliciapleure) 15 mai 2017

-Allez fais pas l'enfant va leur dire le nom du #PremierMinistre



-Non ze veux mon cordon bleu d'abord! pic.twitter.com/sWsitqbe1U — Populiste (@VraiFrancais83) 15 mai 2017

Et pendant ce temps là :



"C'est agaçant cette impression d'avoir oublié de faire un truc depuis ce matin..."#PremierMinistre pic.twitter.com/OqM8Ji1L5h — Incisif (@In_ci_sif) 15 mai 2017

Annonce du #PremierMinistre dans 5 minutes, si rien dans 5 minutes relis ce tweet — Alexandre BEEUWSAERT (@alexandre59166) 15 mai 2017

En fait l'annonce du #PremierMinistre, c'est comme quand un technicien te dit qu'il doit passer chez toi entre 8h et 12h... — M (@MattGrizzou) 15 mai 2017

