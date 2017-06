Pourquoi les candidats LREM fuient-ils les débats à la veille des législatives?

Les tentatives des candidats de La République en marche ! (LREM) d'Emmanuel Macron de fuir les débats à la veille du second tour des législatives programmé pour le 18 juin font partie d'une tactique dictée par la direction du mouvement, a déclaré à Sputnik Aurélien Pradié, maire de Labastide-Murat et candidat du rassemblement de la droite et du centre dans le département du Lot.

« Je pense que c'est une consigne donnée par la direction du mouvement […] parce que leurs candidats sont absolument incapables dans l'extrême majorité de parler de leurs idées, de débattre. La vérité c'est qu'Emmanuel Macron et ses candidats vivent sur l'inconnu et l'ambiguïté », a indiqué M. Pradié.

Selon lui, cette consigne nationale de La République en marche ! était la seule possible pour les candidats qui ne connaissent pas la situation dans les régions qu'ils souhaitent représenter.

« Moi, j'ai en face de moi un candidat qui ne connaît pas le département, qui n'est même pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription », a précisé M. Pradié.

Dans ce contexte, les candidats non compétents ont intérêt à profiter de « l'effet de mode autour d'Emmanuel Macron » et à éviter de se mettre en danger en affrontant leurs adversaires politiques.

La réaction des médias et des internautes à cette tactique du mouvement d'Emmanuel Macron ne s'est pas fait attendre — les représentants tant de la droite que de la gauche sont indignés et crient au scandale.

« La vérité éclate et la vérité, c'est simple : l'ensemble de ces candidats sont des coquilles vides […]. Le débat, c'est le moment de vérité, c'est le moment où l'on voit que tous ces candidats sont en fait des hommes de paille et le refus de débat c'est le refus de débat démocratique, de la consistance démocratique », a conclu M.Pradié.